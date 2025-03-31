Бывший футболист «Краснодара» Олссон завершил карьеру в 29 лет из-за заболевания мозга

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон завершил карьеру из-за серьезного заболевания мозга, сообщает AP News.

По информации источника, 29-летнему игроку потребуется длительная реабилитация в Швеции. Отмечается, что игрок не оставляет попыток в будущем вернуться в профессиональный футбол.

В феврале 2024 года Олссона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он потерял сознание у себя дома. Врачи определили, что у шведа образовалось несколько небольших тромбов в обоих полушариях головного мозга в результате чрезвычайно редкого воспалительного процесса в сосудах

Олссон с января 2019 по июль 2021 года выступал за «Краснодар». За российский клуб полузащитник провел 80 матчей, забив 4 гола и сделав 7 результативных передач.