«Рубин» вновь собрался в турецком Белеке и приступил к тренировкам, информирует пресс-служба клуба.

На 29 января запланирован первый полноценный тренировочный день — в пятницу состоятся две тренировки.

На втором сборе, который продлится до 9 февраля, запланировано три контрольных матча: с «Химками» (2 февраля), московским «Динамо» (5 февраля) и «Нижним Новгородом» (9 февраля).