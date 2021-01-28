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«Рубин» вновь собрался в турецком Белеке и приступил к тренировкам

21:53
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«Рубин» вновь собрался в турецком Белеке и приступил к тренировкам, информирует пресс-служба клуба.

На 29 января запланирован первый полноценный тренировочный день — в пятницу состоятся две тренировки.

На втором сборе, который продлится до 9 февраля, запланировано три контрольных матча: с «Химками» (2 февраля), московским «Динамо» (5 февраля) и «Нижним Новгородом» (9 февраля).

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-pristupil-k-trenirovkam-na-vtorom-sbore

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