«Рубин» вновь собрался в турецком Белеке и приступил к тренировкам
21:53
«Рубин» вновь собрался в турецком Белеке и приступил к тренировкам, информирует пресс-служба клуба.
На 29 января запланирован первый полноценный тренировочный день — в пятницу состоятся две тренировки.
На втором сборе, который продлится до 9 февраля, запланировано три контрольных матча: с «Химками» (2 февраля), московским «Динамо» (5 февраля) и «Нижним Новгородом» (9 февраля).
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/rubin-pristupil-k-trenirovkam-na-vtorom-sbore
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