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«Краснодар» заявил Сафонова для участия в матчах ФНЛ

16:44
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Отзаявка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова из РПЛ связана с желанием заявить игрока в ФНЛ, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что 21-летний россиянин также сможет принимать участие в матчах премьер-лиги. В ФНЛ выступает вторая команда «Краснодара».

Сафонов не играл за «Краснодар» на зимних сборах в Дубае и Испании. В начале декабря вратарь получил травму на предыгровой тренировке.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210218/safonov-1598040007.html

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