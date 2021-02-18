«Краснодар» заявил Сафонова для участия в матчах ФНЛ

Отзаявка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова из РПЛ связана с желанием заявить игрока в ФНЛ, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

Сообщается, что 21-летний россиянин также сможет принимать участие в матчах премьер-лиги. В ФНЛ выступает вторая команда «Краснодара».

Сафонов не играл за «Краснодар» на зимних сборах в Дубае и Испании. В начале декабря вратарь получил травму на предыгровой тренировке.