«Рубин» после матча 1-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2) обратился к «Спартаку». Пресс-служба казанцев ретвитнула пост красно-белых в Twitter, в котором говорится: «Сезон новый, порядки старые», добавив в комментариях мем «I know that feel bro» (Я знаю, что ты чувствуешь, англ.).

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Позднее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал судейство после матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:2). В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.