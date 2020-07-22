Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Спартака» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, начало — в 19.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зуев, Абильдгор, Иг. Коновалов, С. Бакаев, Йевтич, Кварацхелия, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Поярков, Плиев, Бегич, Гранат, Сантос, Данченко, Подберезкин, Тарасов, Могилевец, Давиташвили, Марков.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Мирзов, Кутепов, Ещенко, Умяров, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Соболев, Бакалюк, Шильцов.

«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» идет на 10-й строчке с 35 очками.