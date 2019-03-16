15:13 | Футбол — РПЛ

"Рубин" - "Ростов": Полоз и Паршивлюк сыграют с первых минут

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"Рубин" и "Ростов" объявили составы на матч 20-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет форвард казанского клуба Дмитрий Полоз и защитник дончан Сергей Паршивлюк.

Состав "Рубина": Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

Состав "Ростова": Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Гацкан, Ионов, Еременко, Зайнутдинов, Сигурдарсон. 

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Ростов" с 26 баллами располагается на 8-й строчке.

Рубин - Ростов

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