"Рубин" разошелся миром со "Слованом"

"Рубин" завершил вничью товарищеский матч со "Слованом" (2:2). В составе российского клуба отличились Руслан Камболов (с пенальти) и Данил Степанов.

Товарищеский матч

"Рубин" (Россия) - "Слован" (Словакия) - 2:2 (0:1)

Голы: Чаврич, 2 (0:1). Камболов, 58 - с пенальти (1:1). Степанов, 70 (2:1). Шпорар, 76 - с пенальти (2:2).

"Рубин": Волк, Калинин (Камболов, 46), Останин (Степанов, 46), Микушин (Зиганшин, 46), Уремович (Агапов, 46), Акбашев (Башкиров, 46), Байрамян (Мухаметзянов, 46), Могилевец (Шекари, 46. Коблов, 72), Пантелеев (Давиташвили, 46), Полоз (Сагитов, 46), Голдобин.

30 января.

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