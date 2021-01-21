«Рубин» разгромил «Партизан» в товарищеском матче

«Рубин» провел первый товарищеский матч на сборе. Команда из Казани разгромила «Партизан» со счетом 5:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Партизан» — 5:2 (3:0)

Голы: Макаров, 12 (1:0). Йевтич, 31 (2:0). Кварацхелия, 31 (3:0). Натхо, 53 — с пенальти (3:1). Косарев, 60 (4:1). Сума, 75 — с пенальти (4:2). Игнатьев, 85 — с пенальти (5:2).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Грицаенко, 46), Старфельт (Бегич, 46), Шатов (Костюков, 46), Йевтич (Суриков, 69), Макаров (Зуев, 46), Самошников (Сайто, 46), Кварацхелия (Косарев, 56), Абильдгор (Климов, 69), Деспотович (Игнатьев, 46).

Удаление: Зотов (Рубин), 75.

21 января.