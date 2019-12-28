«Рубин» продлил контракт с Дюпиным и Уремовичем

«Рубин» продлил контракты с вратарем Юрием Дюпиным и защитником Филипом Уремовичем, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 31-летним Дюпиным рассчитано до конца сезона-2022/23. В нынешнем чемпионате он провел все 19 игр без замен.

Контракт с 22-летним Уремовичем заключен до конца сезона-2023/24. На его счету 17 игр в РПЛ без замен.