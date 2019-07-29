"Рубин" презентовал стартовый состав на матч с "Ахматом" в стиле группы Kiss

Стали известны стартовые составы "Рубина" и "Ахмата"​ на матч 3-го тура чемпионата России. Казанцы презентовали его в стиле группы Kiss.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Подберёзкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.