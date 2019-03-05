"Рубин" погасил долг перед Караденизом

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы "Рубина", рассказал, что клуб погасил задолженность перед бывшим игроком команды Гекденизом Караденизом. По его словам, турецкий футболист отказался от процентов за просрочку долга.

– "Рубин" полностью погасил долг перед Гекденизом Караденизом, – цитирует РИА Новости юриста. – Клуб говорил ранее, что сделает это в ближайшее время. Сегодня на палате по разрешению споров РФС футболист отказался от процентов за просрочку в связи с погашением долга. Претензий со стороны "Рубина" к футболисту и у футболиста к "Рубину" нет.

Карадениз покинул "Рубин" весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью.