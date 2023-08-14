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Сегодня, 11:15

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном переходе Сазонова в «Лион»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Саба Сазонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о слухах, связанных с возможным переходом защитника бело-голубых Сабы Сазонова в «Лион».

23 июля сообщалось, что 21-летний грузин близок к тому, чтобы стать игроком французского клуба.

— Что с Сабой Сазоновым? Некоторое время назад мы спрашивали у вас про «Лион»...

— Саба Сазонов — игрок московского «Динамо». Вы его видели на поле в матче с «Балтикой». Это вам ответ на вопрос: «Что с Сабой Сазоновым?».

Гафин отметил, что «Лион» из-за финансовых ограничений пока не может проводить трансферы, но этот клуб и ряд других европейских команд заинтересованы в услугах Сазонова.

Сазонов перешел в «Динамо» из академии «Зенита» в июле 2021 года, на его счету 1 гол в 39 матчах за московскую команду.

Контракт защитника с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

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ФК Лион
Саба Сазонов
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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