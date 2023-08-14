В «Динамо» ответили на вопрос о возможном переходе Сазонова в «Лион»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о слухах, связанных с возможным переходом защитника бело-голубых Сабы Сазонова в «Лион».

23 июля сообщалось, что 21-летний грузин близок к тому, чтобы стать игроком французского клуба.

— Что с Сабой Сазоновым? Некоторое время назад мы спрашивали у вас про «Лион»...

— Саба Сазонов — игрок московского «Динамо». Вы его видели на поле в матче с «Балтикой». Это вам ответ на вопрос: «Что с Сабой Сазоновым?».

Гафин отметил, что «Лион» из-за финансовых ограничений пока не может проводить трансферы, но этот клуб и ряд других европейских команд заинтересованы в услугах Сазонова.

Сазонов перешел в «Динамо» из академии «Зенита» в июле 2021 года, на его счету 1 гол в 39 матчах за московскую команду.

Контракт защитника с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.