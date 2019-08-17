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«Рубин» останется на «Центральном» до конца сезона. 90 миллионов рублей пойдет на новый газон «Казань Арены»

09:25
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«Рубин» будет проводить домашние матчи в сезоне-2019/20 на стадионе «Центральный», утверждает «БИЗНЕС Online». По информации СМИ, после мероприятий чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills поле на «Казань Арене» в этом сезоне восстановить уже не получится.

Отмечается, что в чаше стадиона «Казань Арена», на котором «Рубин» проводил домашние игры в двух предыдущих сезонах, готовят масштабное шоу, которое ставит продюсерский центр Игоря Крутого. Самого газона уже нет: траву сняли перед установкой конструкций. Новое поле может появиться к концу октября. Стоимость работ оценивается в 90 миллионов рублей.

«Рубин» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.

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