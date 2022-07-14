Литвинов: «Создание медиалиги положительно влияет на российский футбол»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к медиафутболу.

— Ты следил за первым сезоном медиалиги?

— Да, я смотрел весь сезон. Часто смотрел их пресс-конференции. Было очень интересно. Думаю, что создание медиалиги положительно влияет на российский футбол. Подобного рода турниры создают больше ажиотажа вокруг спорта. Это работает исключительно только в плюс большому футболу.

— За кого болел в прошедшем сезоне?

— Если честно, не было прям любимой команды. Я просто активно следил за ведущими командами этой лиги: «Броуки», «2Drots», «Наспорте».

— Медиалига может помочь молодым футболистам показать себя, развить свои качества?

— Однозначно — да. Например, Иван Коршунов. Он принадлежит «СКА-Хабаровску», но выступал за «2Drots» в этом сезоне медиалиги. Это прекрасный пример того, как этот турнир влияет на молодых футболистов.

— Выступление в Медиафутболе может негативно повлиять на людей, уже имеющих профессиональные контракты?

— Думаю, что нет. Этот турнир создан больше для шоу. На профессиональных карьерах игроков это никак не должно сказываться.