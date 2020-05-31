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«Рубин» не продлил контракты с Микелтадзе и Кипиани

16:11
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«Рубин» на официальном сайте сообщил об истечении контрактов у двух футболистов.

Полузащитник Ника Кипиани и форвард Бека Микелтадзе покинут казанский клуб.

23-летний Кипиани провел три матча за «Рубин» и не отметился результативными действиями. 22-летний грузин забил один гол и сделал результативную передачу в 12 встречах за клуб. В феврале оба игрока были арендованы «Ротором».

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/u-kipiani-i-mikeltadze-istekli-sroki-kontraktov

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