«Рубин» не продлил контракты с Микелтадзе и Кипиани

«Рубин» на официальном сайте сообщил об истечении контрактов у двух футболистов.

Полузащитник Ника Кипиани и форвард Бека Микелтадзе покинут казанский клуб.

23-летний Кипиани провел три матча за «Рубин» и не отметился результативными действиями. 22-летний грузин забил один гол и сделал результативную передачу в 12 встречах за клуб. В феврале оба игрока были арендованы «Ротором».