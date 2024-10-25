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Сегодня, 13:39

Источник: матч с «Оренбургом» станет решающим для Рахимова. Его может сменить Федотов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может в ближайшее время покинуть команду, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, ключевым для 59-летнего специалиста станет выездной матч против «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ. Игра пройдет в воскресенье, 27 октября. Начало — в 12.00 по московскому времени.

В случае отставки Рахимова его может сменить бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов, но у руководства клуба есть и другие кандидаты на замену.

После 12 туров «Рубин» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, команда заняла второе место в группе D FONBET Кубка России и вышла в плей-офф Пути РПЛ турнира.

Источник: https://t.me/karpinside/33843
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
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 - : -
28.10 18:30
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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 9 1 2
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