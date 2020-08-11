«Рубин» — «Локомотив»: все голы матча
20:40
В матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Рубин» принимает «Локомотив». На второй минуте счет открыл хавбек гостей Алексей Миранчук.
?? Алексей Миранчук вывел «Локомотив» вперед на второй минуте встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2020
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На 26-й минуте Дмитрий Баринов увеличил преимущество.
?? Второй голевой пас Дмитрия Рыбчинского и гол Дмитрия Баринова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2020
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