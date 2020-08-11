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«Рубин» — «Локомотив»: все голы матча

20:40
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В матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России «Рубин» принимает «Локомотив». На второй минуте счет открыл хавбек гостей Алексей Миранчук.

На 26-й минуте Дмитрий Баринов увеличил преимущество.

Рубин — Локомотив

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