«Рубин» — «Арсенал»: Бакаев довел преимущество хозяев до крупного
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев отличился в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 3:0.
На 53-й минуте вратарь гостей Егор Шамов не смог справиться с ударом хавбека хозяев в ближний угол.
ГОООООООЛ! Солтмурад Бакаев сделал счет 3:0!#ТинькоффРПЛ #РубинАрсенал pic.twitter.com/CpUOUxZ7mP— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 31, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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