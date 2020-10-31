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«Рубин» — «Арсенал»: Бакаев довел преимущество хозяев до крупного

15:13
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев отличился в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» — 3:0.

На 53-й минуте вратарь гостей Егор Шамов не смог справиться с ударом хавбека хозяев в ближний угол.

Рубин — Арсенал Т

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