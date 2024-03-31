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Сегодня, 15:00

«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Рубин» и «Ахмат» сыграют в матче 22-го тура РПЛ 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Ахмата» Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» и «Ахмат» встретятся 31 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Ахмат» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Игру также покажут по подписке всем зрителям телеканала «Матч Премьер» с 16.20.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Рубина» с «Ахматом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым с 29 очками находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России после 20 матчей. «Ахмат» с Мирославом Ромащенко располагается на 12-й строчке с 20 баллами после 20 игр в РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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