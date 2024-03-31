«Рубин» и «Ахмат» встретятся 31 марта в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Рубин» — «Ахмат» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 16.15 мск. Игру также покажут по подписке всем зрителям телеканала «Матч Премьер» с 16.20.

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«Рубин» с главным тренером Рашидом Рахимовым с 29 очками находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России после 20 матчей. «Ахмат» с Мирославом Ромащенко располагается на 12-й строчке с 20 баллами после 20 игр в РПЛ.

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