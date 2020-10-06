РПЛ запросит у «Спартака» фактические данные по посещаемости матча с «Зенитом». Матча вызвал обеспокоенность в московской мэрии
10:02
По информации «СЭ», РПЛ подготовила в футбольный клуб «Спартак» официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные посещаемости матча с «Зенитом», который состоялся в субботу. Лига сомневается в цифрах, которые озвучил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Ранее функционер заявил, что на матче присутствовало 17150 человек.
Также по данным «СЭ» высокая посещаемость матча вызвала обеспокоенность в московской мэрии. (Севастиан Терлецкий)
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