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РПЛ запросит у «Спартака» фактические данные по посещаемости матча с «Зенитом». Матча вызвал обеспокоенность в московской мэрии

10:02
Болельщики на трибунах. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики на трибунах. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», РПЛ подготовила в футбольный клуб «Спартак» официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные посещаемости матча с «Зенитом», который состоялся в субботу. Лига сомневается в цифрах, которые озвучил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Ранее функционер заявил, что на матче присутствовало 17150 человек.

Также по данным «СЭ» высокая посещаемость матча вызвала обеспокоенность в московской мэрии. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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