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РПЛ в среду проведет совещание с РФС по вопросу запрета массовых мероприятий

21:27

Российская премьер-лига (РПЛ) будет выполнять указания мэра Москвы Сергея Собянина и в среду проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

— Конечно, будем выполнять указания мэра Москвы, завтра проведем рабочее совещание с РФС. За новостями следите на сайте РПЛ, — цитирует «РИА Новости» Прядкина.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200310/1568405495.html

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