«РПЛ стала очень качественной». Дуглас Сантос оценил уровень чемпионата России

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об уровне чемпионата России после первого сезона.

— Я оцениваю сезон как очень хорошее начало, — приводит слова Сантоса Yahoo Sports. — Я приехал из «Гамбурга», где провел три года, играя с высокой интенсивностью и против очень квалифицированных команд, и я смог многому научиться за это время в Германии. Когда я приехал в Россию, я был готов к этому и смог провести хороший сезон, выиграть два титула, играя проведя на поле почти все матчи. Это меня очень обрадовало.

Чемпионат России стал очень качественным. Мы почти прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов, но финишировали последними в группе. К сожалению, мы уступили «Бенфике» в последнем туре, но в Лиге чемпионов выездные игры очень сложные.