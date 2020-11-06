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РПЛ сообщила, что в «Динамо» нет случаев коронавируса, у Шунина — ОРВИ

20:25
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо".
Антон Шунин. Фото ФК "Динамо".
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Российская премьер-лига на официальном сайте выступила с заявлением, в котором говорится о ситуации в московском «Динамо».

«Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведенного 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь «Динамо» Антон Шунин был изолирован от команды», — говорится в сообщении.

Шунин был вызван на ближайшие сборы сборной России, команде предстоит сыграть товарищескую игру со сборной Молдавии, а также заключительные игры группового этапа Лиги наций с Турцией и Сербией. 

Дополнительная информация:

https://m.premierliga.ru/news/rfpl/news_25858.html

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