РПЛ сообщила, что в «Динамо» нет случаев коронавируса, у Шунина — ОРВИ
Российская премьер-лига на официальном сайте выступила с заявлением, в котором говорится о ситуации в московском «Динамо».
«Динамо» уведомило лигу, что по результатам лабораторного тестирования, проведенного 31 октября и 6 ноября, случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди членов команды не выявлено. Вместе с тем из-за симптомов ОРВИ вратарь «Динамо» Антон Шунин был изолирован от команды», — говорится в сообщении.
Шунин был вызван на ближайшие сборы сборной России, команде предстоит сыграть товарищескую игру со сборной Молдавии, а также заключительные игры группового этапа Лиги наций с Турцией и Сербией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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