Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошел ЦСКА

В воскресенье, 3 ноября, матчем «Краснодар» — «Оренбург» (4:0) завершился 14-й тур чемпионата России. Лидер РПЛ одержал 11-ю победу подряд и сохранил преимущество над «Зенитом» в 3 очка.

«Спартак» благодаря победе над ЦСКА (2:0) обошел армейцев в турнирной таблице.

Результаты всех матчей 14-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36 2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33 3 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31 4 Динамо 14 8 3 3 28-16 27 5 Спартак 14 7 4 3 21-12 25 6 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24 7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18 8 Акрон 14 4 4 6 19-26 16 9 Пари Нижний Новгород 14 4 3 7 14-24 15 10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14 11 Динамо Махачкала 14 2 6 6 7-13 12 12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12 13 Химки 14 2 6 6 15-25 12 14 Факел 14 2 6 6 9-21 12 15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9 16 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8

В 15-м туре встречаются: 9 ноября «Локомотив» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Оренбург» (16.30), «Ростов» — «Химки» (19.00), «Динамо» — «Пари НН» (19.30);

10 ноября «Крылья Советов» — ЦСКА (13.00), «Спартак» — «Акрон» (15.15), «Ахмат» — «Зенит» (17.30), «Рубин» — «Краснодар» (19.45).