Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошел ЦСКА
В воскресенье, 3 ноября, матчем «Краснодар» — «Оренбург» (4:0) завершился 14-й тур чемпионата России. Лидер РПЛ одержал 11-ю победу подряд и сохранил преимущество над «Зенитом» в 3 очка.
«Спартак» благодаря победе над ЦСКА (2:0) обошел армейцев в турнирной таблице.
Результаты всех матчей 14-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
14
|
11
|
3
|
0
|
31-6
|
36
|
2
|
Зенит
|
14
|
10
|
3
|
1
|
31-6
|
33
|
3
|
Локомотив
|
14
|
10
|
1
|
3
|
28-17
|
31
|
4
|
Динамо
|
14
|
8
|
3
|
3
|
28-16
|
27
|
5
|
Спартак
|
14
|
7
|
4
|
3
|
21-12
|
25
|
6
|
ЦСКА
|
14
|
7
|
3
|
4
|
22-9
|
24
|
7
|
Рубин
|
14
|
5
|
3
|
6
|
16-21
|
18
|
8
|
Акрон
|
14
|
4
|
4
|
6
|
19-26
|
16
|
9
|
Пари Нижний Новгород
|
14
|
4
|
3
|
7
|
14-24
|
15
|
10
|
Ростов
|
14
|
3
|
5
|
6
|
17-25
|
14
|
11
|
Динамо Махачкала
|
14
|
2
|
6
|
6
|
7-13
|
12
|
12
|
Крылья Советов
|
14
|
3
|
3
|
8
|
12-21
|
12
|
13
|
Химки
|
14
|
2
|
6
|
6
|
15-25
|
12
|
14
|
Факел
|
14
|
2
|
6
|
6
|
9-21
|
12
|
15
|
Ахмат
|
14
|
1
|
6
|
7
|
12-27
|
9
|
16
|
Оренбург
|
14
|
1
|
5
|
8
|
15-28
|
8
В 15-м туре встречаются: 9 ноября «Локомотив» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Оренбург» (16.30), «Ростов» — «Химки» (19.00), «Динамо» — «Пари НН» (19.30);
10 ноября «Крылья Советов» — ЦСКА (13.00), «Спартак» — «Акрон» (15.15), «Ахмат» — «Зенит» (17.30), «Рубин» — «Краснодар» (19.45).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|1 : 1
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|4 : 0
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3