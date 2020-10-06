В пресс-службе РПЛ прокомментировали информацию о посещаемости матча 10-го тура «Спартак» — «Зенит».

Ранее сообщалось, что лига подготовила официальный запрос в московский футбольный клуб с просьбой предоставить фактические данные посещаемости игры с петербуржцами. Встреча прошла в субботу, 3 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Лига сомневается в цифрах, которые после матча озвучил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов — 17 150 человек (вместимость арены — 45 000 зрителей).

«Посещаемость матча Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти.

Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с РФС», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Напомним, на данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 метра, то есть фактическая заполняемость — примерно 30 процентов.