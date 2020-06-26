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РПЛ подтвердила, что матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса

17:59
21 июня. Москва. «Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 июня. Москва. «Локомотив» — «Оренбург» — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча 24-го тура чемпионата Россиии «Оренбург» — «Краснодар». Встреча должны была пройти 27 июня. Хозяевам засчитают поражение со счетом 0:3.

— «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке, — приводит официальный сайт РПЛ слова Прядкина.

«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба.

Оренбург — Краснодар

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24996.html

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