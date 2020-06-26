Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с проведением матча 24-го тура чемпионата Россиии «Оренбург» — «Краснодар». Встреча должны была пройти 27 июня. Хозяевам засчитают поражение со счетом 0:3.

— «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке, — приводит официальный сайт РПЛ слова Прядкина.

«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.