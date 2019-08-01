РПЛ, МВД, "Спартак", "Динамо" и фанаты обсудили подготовку к дерби

В четверг, 1 августа, в офисе РПЛ состоялось рабочее совещание, посвященное предстоящему столичному дерби "Спартак" - "Динамо", относящемуся к категории игр повышенной сложности.

Руководство премьер-лиги, сотрудники ГУ МВД РФ по г. Москве, "Спартак", "Динамо" и представители объединений болельщиков обоих клубов обсудили подготовку к матчу.

На совещании были согласованы вопросы обеспечения безопасности и комфорта болельщиков, порядок передвижения зрителей на территории стадиона "Открытие Арена ". Обсуждена готовность всех служб организатора матча.

Игра состоится 3 августа на "Открытии Арене" в 19.00 по московскому времени. (Пресс-служба РПЛ)

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