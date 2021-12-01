Червиченко о возможном переходе Безушкова в «Спартак»: «Воспринимаю такие новости как доску объявлений»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный трансфер 24-летнего немецкого полузащитника из клуба второй бундеслиги Макса Безушкова.

«Когда встречаю подобные статьи о возможном переходе футболистов, воспринимаю их как доску объявлений, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Раньше вешали такие заметки, как продам квартиру, поменяю тещу и так далее. Это чисто агентская пиар-акция, посмотрите какой у нас игрок и купите его, вот он столько-то сыграл и столько-то стоит. Очень трудно искать логику в действиях «Спартака», когда клуб рассматривает на позицию главного тренера какого-то помощника итальянского тренера, который ни разу не работал на позиции главного. Исключать ситуацию, при которой они купят игрока из второй бундеслиги, вообще нельзя. Все, что там происходит, не поддается логике».

Безушков выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника действует до июня 2022 года. По данным интернет-портала Transfermarket, трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.