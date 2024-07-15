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Сегодня, 15:36

Сафонов: «Зенит» уменьшает количество иностранцев в составе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов полагает, что «Зенит» расстанется с кем-то из бразильцев этим летом.

«Наверное, «Зенит» хочет играть в четыре состава и ослабить своих соперников, чтобы снова взять «золото» в свое столетие. Тем более лимит на легионеров не за горами — клубу нужно уменьшить количество иностранцев в составе. Думаю, что летом кто-то из бразильцев уйдет — 100%. Но не все», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос о том, может ли продажа форварда Александра Соболева стать по-настоящему большой потерей для «Спартака».

«Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Тем более они уже взяли на эту позицию не менее сильного бразильца», — добавил агент.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
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Пари НН – Рубин
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