Михаил Кержаков об уходе брата из «Кармиотиссы»: «Для меня это новость, спрошу у него об этом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на информацию об уходе брата Александра Кержакова с поста главного тренера кипрской «Кармиотиссы»

— Ваш брат ушел с поста главного тренера «Кармиотиссы». Вы знали об этом?

— Это для меня новость. Я у него спрошу об этом.

— Сегодня на «вираже» установили сцену. На ваш взгляд, это правильно?

— Мне приятнее, когда за моими воротами «вираж».