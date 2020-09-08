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«Ротор» расторг контракт с Султоновым. Игрок был лучшим бомбардиром команды в ФНЛ

15:18
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«Ротор» расторг контракт с полузащитником Мухаммадом Султоновым, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Хавбек выступал за команду с 2017 года. В сезоне-2019/20, по итогам которого «Ротор» вышел из ФНЛ в премьер-лигу, футболист стал лучшим бомбардиром, забив 9 мячей.

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