«Ротор» расторг контракт с Султоновым. Игрок был лучшим бомбардиром команды в ФНЛ
15:18
«Ротор» расторг контракт с полузащитником Мухаммадом Султоновым, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Хавбек выступал за команду с 2017 года. В сезоне-2019/20, по итогам которого «Ротор» вышел из ФНЛ в премьер-лигу, футболист стал лучшим бомбардиром, забив 9 мячей.
Мухаммад Султонов покидает «Ротор»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 8, 2020
Мы желаем Мухе новых побед, успешной карьеры, отсутствия травм и яркой игры!
Спасибо!https://t.co/vNMiXIQdEk pic.twitter.com/kjusGdr5QA