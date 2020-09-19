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«Ротор» расторг контракт с Пискуновым

09:26
Антон Пискунов. Фото Instagram
Антон Пискунов. Фото Instagram
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Защитник Антон Пискунов покинул «Ротор», сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

В официальном заявлении отмечается, что контракт с 31-летним россиянином расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 70 матчах за команду.

Антон Пискунов покидает «Ротор» Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере! Антон, спасибо! Волгоград будет скучать!

Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)

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