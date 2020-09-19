«Ротор» расторг контракт с Пискуновым
Защитник Антон Пискунов покинул «Ротор», сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.
В официальном заявлении отмечается, что контракт с 31-летним россиянином расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 70 матчах за команду.
Антон Пискунов покидает «Ротор» Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере! Антон, спасибо! Волгоград будет скучать!