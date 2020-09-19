«Ротор» расторг контракт с Пискуновым

Защитник Антон Пискунов покинул «Ротор», сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

В официальном заявлении отмечается, что контракт с 31-летним россиянином расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 70 матчах за команду.