«Ротор» подписал аргентинского защитника из Греции

«Ротор» в официальном Instagram объявил о подписании контракта с защитником Патрисио Мартикарди. 26-летний футболист начал карьеру в «Аргентинос Хуниорс», выступал в аренде в «Сан-Мартине» и «Химнасии». С 2018 года защищал цвета греческого «Астераса».

В сезоне-2019/20 Матрикарди провел 15 матчей в чемпионате и один — в Кубке Греции.