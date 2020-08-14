«Ротор» подписал аргентинского защитника из Греции
«Ротор» в официальном Instagram объявил о подписании контракта с защитником Патрисио Мартикарди. 26-летний футболист начал карьеру в «Аргентинос Хуниорс», выступал в аренде в «Сан-Мартине» и «Химнасии». С 2018 года защищал цвета греческого «Астераса».
В сезоне-2019/20 Матрикарди провел 15 матчей в чемпионате и один — в Кубке Греции.
Защитник Патрисио Матрикарди стал игроком СК «Ротор» Патрисио Мартин Матрикарди Амплуа: защитник Дата рождения: 7 января 1994 года (26 лет) Рост: 189 см, вес: 85 кг Предыдущий клуб: «Астерас» (Триполис, Греция) Аргентинец выступал за молодежную команду «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес) с 2013 по 2018 год. За это время также по одному сезону провел в аренде в футбольных клубах «Сан-Мартин» (8 игр) и «Химнасия» (17 игр, 2 гола). В 2018 году после окончания контракта с «Аргентинос Хуниорс» перешел в греческий «Астерас» (Триполис). #ЗаРотор #РубисьЗаРотор