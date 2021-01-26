«Ротор» победил «Муру»

«Ротор» обыграл словенскую «Муру» в контрольном матче — 2:1. В составе волгоградцев голами отметились Азат Байрыев и Илья Жигулев.

Товарищеский матч

«Ротор» (Россия) — «Мура» (Словения) — 2:1 (0:1)

Голы: Мароша, 26 (0:1). Байрыев, 66 (1:1). Жигулев, 70 (2:1).

«Ротор»: Чондрич (Репин, 46), Кверквелия, Шомко (Байрыев, 46), Бериашвили (Кожемякин, 46), Алейник (Степанов, 46), Песегов (Жигулев, 46), Кипиани (Серченков, 46), Арабидзе (Маевский, 46), Давиташвили (Медведь, 46), Муллин (Щеткин, 46), Макаров (Понсе, 46).

26 января. Белек. Стадион «Susesi».