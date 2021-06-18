«Ротор» арендовал полузащитника «Динамо» Игоря Школика

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Школик был арендован «Ротором» на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В сезоне-2020/2021 Школик провел 7 минут на поле в четырех матчах основного состава. В молодежке полузащитник сыграл 14 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

20-летний футболист подписал текущий контракт с «Динамо» в 2019 году.