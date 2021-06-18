«Крылья Советов» — о возможном переходе Сергеева в ЦСКА: «Лучше смотреть Евро — там все реально»
20:06
«Крылья Советов» прокомментировали информацию о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в ЦСКА.
«Завершили очередной рабочий день. Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире. Лучше смотреть Евро — там все реально», — говорится в посте клуба в Twitter.
18 июня Sport24 сообщил, что 26-летний российский футболист может перейти в ЦСКА. Позже гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев прокомментировал «СЭ» эту информацию.
В сезоне-2020/21 Сергеев провел 49 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал одну результативную передачу. Его признали лучшим футболистом сезона в ФНЛ.
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