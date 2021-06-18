«Крылья Советов» прокомментировали информацию о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в ЦСКА.

«Завершили очередной рабочий день. Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире. Лучше смотреть Евро — там все реально», — говорится в посте клуба в Twitter.

Завершили очередной рабочий день. Сегодня вновь было две тренировки. В перерыве между занятиями почитали новости о нашем бомбардире ?



Лучше смотреть Евро — там все реально? — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 18, 2021

18 июня Sport24 сообщил, что 26-летний российский футболист может перейти в ЦСКА. Позже гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев прокомментировал «СЭ» эту информацию.

В сезоне-2020/21 Сергеев провел 49 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал одну результативную передачу. Его признали лучшим футболистом сезона в ФНЛ.