Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала скриншот переписки с экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым. В мессенджере они обсуждали защитника «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимира Цоуфала.

«Но ШГ (Шамиль Газизов) решил, что этот футболист — не звезда! Ему очень хотелось привезти такого, «какого никогда не было в «Спартаке» (это дословно). Второй француз. P. S.: поэтому привез Кокорина. А вместо Мозеса хотел Кико Феминья. И были б у нас Коко и Кико», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне 28-летний Цоуфал провел 43 матча за «Вест Хэм» и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 12 миллионов евро.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021 года. Провел за москвичей 10 игр, забил два гола и сделал одну результативную передачу.