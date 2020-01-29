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«Ротор» арендовал Довбню у тульского «Арсенала»

17:57
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Защитник «Арсенала» Александр Довбня перешел в «Ротор» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба. Аренда рассчитана до конца сезона.

23-летний футболист пополнил состав «Арсенала» прошлым летом, но не провел ни одного матча.

Дополнительная информация

https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-dovbnya-pereshel-v-rotor/

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