«Ротор» арендовал Довбню у тульского «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Александр Довбня перешел в «Ротор» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт тульского клуба. Аренда рассчитана до конца сезона.

23-летний футболист пополнил состав «Арсенала» прошлым летом, но не провел ни одного матча.