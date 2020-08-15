РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: Дзюба вне заявки, Оздоев — капитан питерцев

18:43
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Зенит», который начнется в 20.00. В заявке сине-бело-голубых нет нападающего Артема Дзюбы. В пятницу появилась информация, что 31-летний форвард не полетел на игру в Ростове-на-Дону из-за повреждения спины в матче первого тура с «Ротором» (2:0).

Вместо Дзюбы с капитанской повязкой выйдет полузащитник Магомед Оздоев.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов, Попов, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ригони, Малком, Азмун, Дриусси.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.

Ростов — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир