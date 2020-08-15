«Ростов» — «Зенит»: Дзюба вне заявки, Оздоев — капитан питерцев
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Зенит», который начнется в 20.00. В заявке сине-бело-голубых нет нападающего Артема Дзюбы. В пятницу появилась информация, что 31-летний форвард не полетел на игру в Ростове-на-Дону из-за повреждения спины в матче первого тура с «Ротором» (2:0).
Вместо Дзюбы с капитанской повязкой выйдет полузащитник Магомед Оздоев.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов, Попов, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Поярков, Байрамян, Еременко, Глебов, Ковалев, Хашимото, Долгов, Тошевски.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Ригони, Малком, Азмун, Дриусси.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Мостовой.