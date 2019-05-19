"Ростов" - "Зенит": 38-летний Калачев - в "старте" хозяев на прощальный матч

Стал известен состав "Ростова" на матч 29-го тура РПЛ против "Зенита". В стартовом составе хозяев с капитанской повязкой выйдет 38-летний Тимофей Калачев. Для него эта игра станет последней в составе ростовчан: он покидает клуб, в котором выступал с 2006 по 2007-й и с 2010 года.

Полностью состав "Ростова" выглядит следующим образом: Песьяков, Сигурдссон Хаджикадунич, Шомуродов, Логашов, Чернов, Зайнутдинов, Попов, Норманн, Плиев. Запасные - Абаев, Ионов, Сигурдарсон, Глебов, Вебер, Щадин, Гацкан.

"Ростов" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 29-й тур, 19 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)