«Ростов» в гостях проиграл «Динамо» в молодежном первенстве

«Динамо» дома одержало победу над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура молодежного первенства. Единственный гол на 17-й минуте забил нападающий Максим Данилин. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо».

Молодежные команды

17-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Данилин, 17.

Судья: Труханович (Барнаул).

22 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».