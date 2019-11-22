«Ростов» в гостях проиграл «Динамо» в молодежном первенстве
15:55
«Динамо» дома одержало победу над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура молодежного первенства. Единственный гол на 17-й минуте забил нападающий Максим Данилин. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новогорск-Динамо».
Молодежные команды
17-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)
Гол: Данилин, 17.
Судья: Труханович (Барнаул).
22 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
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