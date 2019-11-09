«Ростов» — «Тамбов»: Мелкадзе сравнял счет
17:44
В матче 16-го тура чемпионата России нападающий «Мордовии» Георгий Мелкадзе забил гол в ворота «Ростова».
Мелкадзе обокрал на фланге защитника ростовчан Алексея Козлова, вошел с фланга в штрафную и точно пробил в угол ворот мимо Егора Бабурина.
? Пятый гол Георгия Мелкадзе в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
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