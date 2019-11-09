В матче 16-го тура чемпионата России нападающий «Мордовии» Георгий Мелкадзе забил гол в ворота «Ростова».

Мелкадзе обокрал на фланге защитника ростовчан Алексея Козлова, вошел с фланга в штрафную и точно пробил в угол ворот мимо Егора Бабурина.

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