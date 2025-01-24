«Ростов» в товарищеском матче разгромил «Согдиану» из Узбекистана

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«Ростов» в контрольном матче победил узбекскую «Согдиану» — 3:0.

По голу у ростовчан забили Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.

Товарищеский матч

«Ростов» (Россия) — «Согдиана» (Узбекистан) — 3:0 (1:0)

Голы: Комличенко, 24 (1:0), Мохеби, 48 (2:0), Голенков, 49 (3:0)