«Ростов» в товарищеском матче разгромил «Согдиану» из Узбекистана
«Ростов» в контрольном матче победил узбекскую «Согдиану» — 3:0.
По голу у ростовчан забили Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.
Товарищеский матч
«Ростов» (Россия) — «Согдиана» (Узбекистан) — 3:0 (1:0)
Голы: Комличенко, 24 (1:0), Мохеби, 48 (2:0), Голенков, 49 (3:0)
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|- : -
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|
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|
Ахмат – Рубин
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|
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|
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|2.03
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|2.03
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|
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Спартак
|15
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|
Алексей Батраков
Локомотив
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Рубин
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Бителло
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