«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве. Фанаты массово ушли со стадиона на 30-й минуте
«Спартак» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата России проиграл «Ростову» (1:4).
«Спартак» — «Ростов»: все голы матча
Дубль в составе гостей оформил Бактиер Зайнутдинов, по голу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Ивелин Попов не забил пенальти. У хозяев отличился Эсекиэль Понсе.
Как и ожидалось, болельщики обеих команд в рамках акции протеста массово ушли со стадиона на 30-й минуте.
«Спартак» (22 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
«Ростов» догнал ЦСКА и «Локомотив» — у трех команд по 34 очка, отставание от идущего вторым «Краснодара» — 1 балл.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:4 (0:1)
Голы: Зайнутдинов, 22 (0:1). Ионов, 53 (0:2). Чистяков, 79 (0:3). Понсе, 81 (1:3). Зайнутдинов, 83 (1:4).
Нереализованный пенальти: И.Попов, 45 (вратарь).
«Спартак» (Москва): Максименко, Зобнин, Джикия, Крал, Мельгарехо, З.Бакаев, Тил (Шюррле, 72), Умяров, Мирзов (С.Бакаев, 80), Ларссон, Понсе.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Чернов, Байрамян, Норманн, И.Попов, Ионов (Долгов, 90+2), Шомуродов (Сигурдарсон, 74), Зайнутдинов (Саплинов, 87).
Предупреждения: И.Попов, 18. Джикия, 38. Крал, 42. Умяров, 77. Саплинов, 90+2.
Судьи: Турбин (Дмитров). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область). ВАР: Казарцев. Безбородов (оба — Санкт-Петербург).
8 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/