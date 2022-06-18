Переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по трансферу Языджи зашли в тупик

По информации «СЭ», переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по трансферу полузащитника Юсуфа Языджи зашли в тупик.

Армейцы хотят сбить цену за 25-летнего турка до 6-8 миллионов евро, в то время как «Лилль» требует 12 миллионов.

При этом «Лилль» из-за финансовых проблем хочет продать полузащитника. Интерес к Языджи также проявляют другие европейские клубы.

Напомним, что ЦСКА взял Языджи в аренду у «Лилля» 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.