«Ростов» проявляет интерес к хавбеку «Факела» Акбашеву

Полузащитник воронежского «Факела» Роман Акбашев может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ростовский клуб проявляет интерес к футболисту, однако «Факел» хотел бы сохранить Акбашева в своем составе. Итоговое решение останется за полузащитником.

Контракт 31-летнего игрока с «Факелом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей в РПЛ, отметившись в них 6 голами и 4 результативными передачами.

«Ростов» по итогам сезона-2022/23 занял четвертое место в чемпионате России. «Факел» стал 14-м, однако сохранил место в РПЛ благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах.