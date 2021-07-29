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«Локомотив» сделал предложение по центральному защитнику сборной Эквадора

20:06
Пьеро Инкапье. Фото Instagram
Пьеро Инкапье. Фото Instagram
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«Локомотив» сделал предложение по защитнику аргентинского «Тальереса» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье, сообщает журналист Адриано Савалли.

19-летним игроком также интересуются «Наполи» и «Байер». Неаполитанцы тоже уже сделали предложение по эквадорцу.

В нынешнем сезоне Инкапье провел за «Тальерес» 19 матчей. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В составе сборной Эквадора Инкапье сыграл 5 матчей. Все они пришлись на Кубок Америка-2021, где защитник отыграл все игры в основном составе и без замен.

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Иван Шитик все материалы автора

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