«Ростов» побил несколько клубных рекордов
22:43
«Ростов» подвел итоги первого круга чемпионата России. Как отмечает Twitter клуба, были побиты сразу несколько рекордов.
— По итогам первого круга «Ростов» повторил свой лучший результат в первых кругах РПЛ по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам, — отмечается в сообщении.
Бьем рекорды ? ?— Football Club Rostov (@rostovfc) November 3, 2019
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По итогам первого круга «Ростов» повторил свой лучший результат по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам ??? pic.twitter.com/k299M9Gc8Z
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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