«Ростов» побил несколько клубных рекордов

«Ростов» подвел итоги первого круга чемпионата России. Как отмечает Twitter клуба, были побиты сразу несколько рекордов.

— По итогам первого круга «Ростов» повторил свой лучший результат в первых кругах РПЛ по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам, — отмечается в сообщении.