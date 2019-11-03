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«Ростов» побил несколько клубных рекордов

22:43

«Ростов» подвел итоги первого круга чемпионата России. Как отмечает Twitter клуба, были побиты сразу несколько рекордов.

— По итогам первого круга «Ростов» повторил свой лучший результат в первых кругах РПЛ по количеству очков и побед и обновил рекорд по голам, — отмечается в сообщении.

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