"Ростов" победил "Спартак" в стартовом матче турнира в Австрии

26 июня. Пеллау. "Ростов" - "Спартак" - 2:0. Айртон и Хорен Байрамян сражаются за мяч. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Ростов" обыграл "Спартак" в стартовой игре Кубка Париматч Премьер в Австрии (2:0). Голами отметились нападающий Дмитрий Полоз и хавбек Александр Саплинов.

В следующем матче "Ростов" сыграет с "Краснодаром", а "Спартак" - с ЦСКА. Обе встречи пройдут 30 июня.

Кубок Париматч Премьер

"Ростов" - "Спартак" - 2:0 (2:0)

Голы: Полоз, 3 (1:0). Саплинов, 32 (2:0).

"Ростов": Песьяков, Чистяков, Логашов (Осинов, 60), Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Чернов (Мамин, 46), Байрамян (Вебер, 46), Саплинов (Гацкан, 46), Глебов (Черкес, 78), Попов (Ионов, 46), Полоз (Эннин, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52).

"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Рассказов, 62), Гапонов (Джикия, 46), Кутепов (Жиго, 62), Айртон (Мельгарехо, 46), Умяров (Фернанду, 46), Гулиев (Игнатов, 46. Зобнин, 72), Ананидзе (Ханни, 46), Мелкадзе (Ломовицкий, 46. Бакаев, 72), Зе Луиш (Луиз Адриану, 46. Понсе, 72), Глушенков (Ташаев, 46).

Предупреждение: Эннин, 87.

Судья: Гисхамер (Австрия).

26 июня. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".

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