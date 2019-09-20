«Ростов» обратился к «Динамо»: «Пришла пора выяснить, кто же проживает на дне океана»

«Ростов» представил необычную афишу к матчу 11-го тура чемпионата России с «Динамо».

— Уже через неделю нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арена». Пришла пора выяснить, кто же проживает на дне океана, — говорится в сообщении в Instagram клуба.

Игра «Ростов» — «Динамо» начнется 28 сентября в 16:30.

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